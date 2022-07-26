В США заявили об усилении энергетического кризиса предстоящей зимой FP: глобальный энергетический кризис усилится предстоящей зимой

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Декан климатического факультета Колумбийского университета Джейсон Бордофф заявил, что мир предстоящей зимой ожидает усиление и без того тяжёлого энергетического кризиса. Он усугубляется, по мнению эксперта в области энергетики, антироссийскими санкциями Запада, сообщает Foreign Policy.

Мы [мир] переживаем первый глобальный энергетический кризис. Последствия кризиса проявляются во всем мире, и я думаю, худшее впереди, — цитирует эксперта издание.

В Foreign Policy считают, что ещё до начала российской спецоперации на Украине рынки оказались в напряжении. Сказались пандемия коронавируса, проблемы в цепочках поставок и климатические потрясения. Затем сократился экспорт газа из России. Это заставило Европу искать другие источники поставок, что в свою очередь повысило цены на мировом рынке. Сейчас положение ухудшается из-за экстремальной жары.

Однако предстоящей зимой ситуация в мире может оказаться ещё хуже, поскольку начнет действовать целый ряд европейских санкций, которые направлены против нефти из России, уверены в издании.

Ранее стало известно, что западные санкции не смогли развалить экономику России, которая «ни на грамм не пострадала». При этом антироссийские санкции приносят больше проблем всему миру, чем самой России, сообщает The National Interest. Издание отмечает, что во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные $70,1 млрд.