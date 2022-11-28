В США готовы провести консультации с Россией по ДСНВ В Госдепе заявили, что США готовы провести консультации с Россией по ДСНВ в ближайшее время

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Вашингтон готов провести с Россией заседание комиссии по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений в кратчайшие сроки, сообщает CNN. В Госдепе назвали продолжение инспекции приоритетом для поддержания ДСНВ в качестве инструмента стабильности.

Вашингтон готов перенести переговоры на «любые кратчайшие сроки», так как продолжение инспекций является приоритетом для поддержания договора в качестве инструмента стабильности, — говорится в сообщении.

28 ноября в МИД РФ заявили, что заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ между Россией и США, которое должно было пройти 29 ноября — 6 декабря в Каире, перенесено на более поздний срок.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что также ожидались контакты по линии спецслужб. О приоритетности выработки нового соглашения на смену ДСНВ, срок действия которого истекает в 2026 году, до этого заявил президент США Джо Байден.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не отказывается от контактов с Вашингтоном по исполнению ДСНВ. По ее словам, в скором времени консультативные комиссии двух стран проведут новую сессию переговоров. При этом Захарова добавила, что у российской стороны есть «конкретные и обоснованные претензии к тому, как Вашингтон подходит к выполнению своих обязательств».