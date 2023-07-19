В США заявили о бунте России против финансовой гегемонии Америки Макгрегор: создание Россией, Индией и КНР новой валюты — бунт против финансовой гегемонии США

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Решение России, Китая и Индии о создании новой валюты является бунтом против финансовой гегемонии США, заявил в эфире YouTube-канала London Real экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, эта валюта может получить распространение в десятках стран мира.

Мораль здесь такова: наступает новая эра, и они уже заручились поддержкой 40 с лишним стран, желающих использовать эту новую валюту. Но, разумеется, в центре всего этого, в основе — Индия, Китай и Россия. И все это воспринимается как бунт против нашей финансовой гегемонии, которая, с их точки зрения, так долго оказывала и оказывает в очень многом крайне разрушительное влияние, — сказал он.

Макгрегор отметил, что создание валюты может занять несколько лет. По его мнению, она будет обеспечиваться золотом и указанные страны обладают самыми крупными его запасами. Экс-советник Пентагона добавил, что это заставляет задуматься о размерах золотого запаса США.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара. При этом она подчеркнула, что альтернативы валюте США пока нет и эта тема в принципе не вызывает озабоченности.