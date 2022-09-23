В США заявили, что Вашингтон не должен пускать Киев в НАТО Экс-советник Рейгана Бэндоу: Западу не следует принимать Украину в НАТО

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Бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что США не должны пускать Украину в НАТО «в какой бы то ни было» форме. Это станет бременем для американского народа, отметил он в статье для портала 19Fortyfive.

Старший научный сотрудник Института Катона подчеркнул, что западные чиновники «постоянно лгали», заявляя о стремлении принять Украину и Грузию в Альянс.

Ни Грузия, ни Украина не были жизненно важны для обороны Америки или Европы, — считает Бэндоу.

Он указал на то, что начало российской спецоперации только подтвердило «постоянную нечестность» Запада в его обещаниях Украине. В странах НАТО уже признали, что прямое столкновение с Россией из-за Киева «не в их интересах».

Более того, Бэндоу считает, что американцы не поддерживают включение Украины в длинный список «оборонных иждивенцев». При этом экс-помощник Рейгана отметил, что жители США не хотят, чтобы их втягивали в «ненужные конфликты».

Вашингтону следует наконец начать отдавать предпочтение интересам американцев, а не интересам иностранных государств, — заключил Бэндоу.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО желает присоединиться к Киеву. Так он ответил на вопрос об украинских планах по членству в Альянсе.