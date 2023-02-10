В США заявили, что Путин изменил мир Журналист из США Хинкль: Путин сделал мир многополярным

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Американский журналист Джексон Хинкль заявил, что мир перестал быть однополярным. Заслуга в этом принадлежит президенту России Владимиру Путину, отметил он в Twitter.

Путин привел нас в многополярный мир, — подчеркивается в его сообщении.

Укреплению многополярного мира, по мнению аналитиков, способствовали попытки Запада изолировать Россию с помощью экономических санкций.

Владимир Путин ранее говорил о рождении контуров многополярности. По его мнению, в Азии, Африке и Латинской Америке формируются новые центры развития, все активнее отстаивающие национальные интересы. Президент России считает, что именно многополярный мир открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в настоящее время международная система утрачивает прежние характеристики, а на Украине идет бой за то, каким будет формирующийся новый миропорядок, в котором США не смогут диктовать свои условия всему мировому сообществу. По его словам, Москва отстаивает равноправие в международных отношениях и отрицает идею единого центра силы.