В США заявили, что ожидают подтверждения фактов удара по Польше В Пентагоне отказались говорить о пятой статье Устава НАТО без фактов по Польше

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в министерстве обороны США не станут говорить о применимости статьи 5-й устава НАТО в контексте утверждений о падении ракет в Польше до получения фактов. Пентагон станет отталкиваться от фактов, которые подтвердятся или нет, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Я не буду спекулировать о потенциальных «если» и «когда», я буду руководствоваться фактами. Получим факты и будем отталкиваться от них, — подчеркнул представитель военного ведомства.

Такой ответ он дал на вопрос, что предполагает политика США и НАТО в контексте подобных инцидентов.

Ранее польские СМИ сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Люблинского воеводства страны. По данному факту премьер-министр республики Тадеуш Моравецкий созвал экстренное заседание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, пишет газета Wyborcza. По данным издания, упавшие ракеты якобы убили двух человек.