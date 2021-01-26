В США зарегистрировали 147 тысяч новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/dee8637c-5fe3-11eb-b8c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/XinHua

Число случаев заражения COVID-19 в США выросло за минувшие сутки на 147 тысяч, было зарегистрировано 1758 смертей, следует из сообщения Университета Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, в США за прошедшие 24 часа выявлено 147 254 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали свыше 25 млн случаев коронавируса, от заболевания скончались 421 тысяча человек, передаёт РИА Новости.

По данным на утро 26 января, за минувшие сутки 18 241 житель России заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, в стране продолжается снижение суточной заболеваемости. Накануне прирост заразившихся за 24 часа впервые с 3 ноября не превысил 20 тысяч человек. А сегодня число заболевших снизилось ещё более чем на тысячу человек.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом отметил позитивную динамику по числу больных с COVID-19, находящихся под медицинским наблюдением.