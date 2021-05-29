В США заговорили о подготовке к первой войне в Арктике

https://static.news.ru/photo/17d48a12-c056-11eb-b417-96000091f725_660.jpg Фото: Petty Officer 1st Class Michael/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Многие государства активно готовятся к вероятной войне в Арктике, в том числе и США, неоднократно переписывавшие свою стратегию в регионе, говорится в материале National Interest.

По мнению автора публикации Криса Осборна, «никому не хочется начать стрельбу рядом с белыми медведями и пингвинами», но Белый дом беспокоится по поводу создания новых стратегических возможностей для некоторых стран из-за таяния льдов.

Россия построила военные базы в Арктике и провела ряд учений в регионе, спровоцировавших Вашингтон на значительное усиление активности в Арктике, чтобы уравновесить стратегическое влияние, — уверен журналист.

Он напомнил, что американские морпехи недавно завершили совместные манёвры с норвежскими коллегами для совершенствования действий в сложных погодных условиях. Эксперт считает, что сотрудничество Вашингтона и Осло в Арктике много значит для Пентагона, желающего противостоять достижениям Кремля в данном регионе. Осборн обратил внимание, что у Москвы не только мощный ледокольный флот, но и влияние на Северном морском пути.

Ранее сообщалось, что американские Военно-морские силы впервые испытали твердотопливный двигатель для гиперзвуковых ракет Conventional Prompt Strike (CPS) и Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Последний тип ракеты способен во время военного конфликта ударить по Москве. Разработкой двигателя занимались в компании Northrop Grumman, фирма Lockheed Martin отвечает за его интеграцию в ракету.