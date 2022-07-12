В США задумались о прекращении поставок оружия Украине Washington Times: Вашингтон достиг предела поставок оружия Киеву без риска для себя самого

Фото: Cpl. Austin Fraley/Keystone Press Agency/Global Look Press

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США достигли той критической точки в поставках оружия Украине, когда дальнейшая помощь может угрожать их собственной безопасности, сообщает газета Washington Times со ссылкой на американских военных экспертов. По мнению одного из них, надежность поставок Киеву оставляет желать лучшего, а боеприпасы и вовсе не доходят до фронта, что в итоге требует более строгого контроля и взвешенной политики в отношении помощи Украине.

Мы уже достигли того количества, которое можем отправить, не подвергая себя слишком большому риску в наших собственных военных планах, — заявил полковник Марк Канчан.

Авторы статьи напомнили, что администрация президента США Джо Байдена одобрила очередной, 15-й с августа 2021 года пакет военной помощи Украине на $400 млн. Всего, с тех пор как Байден занял президентское кресло, Вашингтон потратил $8 млрд на помощь Украине.

Конгресс уже поддержал [Украину] миллиардами и миллиардами долларов в виде помощи и военной техники. Американские налогоплательщики заслуживают знать, что их деньги помогают Украине эффективно побеждать Россию, и конгресс должен гарантировать этот надзор, — отметил сенатор Джон Кеннеди, республиканец от штата Луизиана.

При этом подполковник армии США в отставке Дэниел Л. Дэвис подчеркнул, что отправка многомиллиардной помощи — это еще не стратегия. Необходимо просчитать предполагаемый результат, последствия и сопоставить их с планами украинских военных. Он выразил мнение, что оружие не позволит Украине даже достичь паритета и тем более «переломить ситуацию».

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц 7 июля заявила, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует прекратить «играть в политику и театр». Она добавила, что Байдену следует выработать «ясную стратегию» в отношении Киева, а конгрессу — установить надлежащий надзор над поставками оружия и помощи.

Представитель украинского МИД Олег Николенко следом назвал «подрывом военной помощи» механизм контроля над поставками вооружения Киеву. Украинскому дипломату не понравились идеи американской конгрессвумен, которые, на его взгляд, стали попыткой внедрить «нарратив российской пропаганды» в политику Соединенных Штатов.