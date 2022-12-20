В США забили тревогу из-за вторжения в страну нелегальных мигрантов Ведущий Fox News Карлсон: миграционный кризис на юге США — это настоящее вторжение

Фото: Nick Wagner / XinHua / Global Look Press

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что миграционный кризис на юге США становится крупной проблемой для американских властей. Он добавил, что одним из самых пострадавших городов стал Эль-Пасо в штате Техас, где ранее был объявлен режим ЧС. По словам журналиста, никто не охраняет южную границу США, а нелегальные мигранты из разных стран хлынули в страну.

За последний год нелегальная иммиграция в Эль-Пасо выросла более чем на 280%. Преступность зашкаливает. Социальная сплоченность рухнула. Результаты тестов в местных школах резко упали, и город начал разваливаться. Люди, выросшие в Эль-Пасо, начали массово уезжать, — сказал Карлсон.

Он обвинил губернатора Техаса в бездействии, после того как к границе не были отправлены обещанные политиком 10 тысяч военных Национальной гвардии. Ведущий отметил, что у США больше нет южной границы.

Вице-президент национального совета пограничной службы США Крис Кабрера ранее заявил, что сотрудники пограничной службы США начали массово покидать свои должности на фоне возможной отмены нормы о высылке мигрантов из страны. Он добавил, что мораль в рядах сотрудников погранслужбы крайне низкая. По его словам, все стараются не задерживаться на этой службе и при первой возможности уходят на пенсию. Собеседник агентства отметил, что он никогда не видел такой плохой ситуации в ведомстве.