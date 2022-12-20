Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что миграционный кризис на юге США становится крупной проблемой для американских властей. Он добавил, что одним из самых пострадавших городов стал Эль-Пасо в штате Техас, где ранее был объявлен режим ЧС. По словам журналиста, никто не охраняет южную границу США, а нелегальные мигранты из разных стран хлынули в страну.
За последний год нелегальная иммиграция в Эль-Пасо выросла более чем на 280%. Преступность зашкаливает. Социальная сплоченность рухнула. Результаты тестов в местных школах резко упали, и город начал разваливаться. Люди, выросшие в Эль-Пасо, начали массово уезжать, — сказал Карлсон.
Он обвинил губернатора Техаса в бездействии, после того как к границе не были отправлены обещанные политиком 10 тысяч военных Национальной гвардии. Ведущий отметил, что у США больше нет южной границы.
Вице-президент национального совета пограничной службы США Крис Кабрера ранее заявил, что сотрудники пограничной службы США начали массово покидать свои должности на фоне возможной отмены нормы о высылке мигрантов из страны. Он добавил, что мораль в рядах сотрудников погранслужбы крайне низкая. По его словам, все стараются не задерживаться на этой службе и при первой возможности уходят на пенсию. Собеседник агентства отметил, что он никогда не видел такой плохой ситуации в ведомстве.