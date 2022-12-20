В США рассказали о массовом бегстве пограничников со службы Член погранслужбы США Кабрера: сотрудники массово увольняются из-за нормы о мигрантах

Фото: Mani Albrecht / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Вице-президент национального совета пограничной службы США Крис Кабрера заявил, что сотрудники пограничной службы США начали массово покидать свои должности на фоне возможной отмены нормы о высылке мигрантов из страны, передает РИА Новости. Он добавил, что мораль в рядах сотрудников погранслужбы крайне низкая. По его словам, все стараются не задерживаться на этой службе и при первой возможности уходят на пенсию.

Если вы посмотрите на количество людей, уходящих на пенсию: как только такое право появляется у человека, он сразу бежит за дверь, никто не хочет задерживаться. И конца этому не представляется, — сказал Кабрера.

Собеседник агентства отметил, что он никогда не видел такой плохой ситуации в ведомстве.

В американском приграничном с Мексикой городе Эль-Пасо объявлено чрезвычайное положение из-за мигрантов, заявил ранее местный мэр Оскар Лисер. Градоначальник подчеркнул, что решение было принято им после разговора о ситуации вокруг мигрантов с «федеральными партнерами». На фоне введения чрезвычайного положения местные власти смогут привлечь больше ресурсов для ответа на ситуацию. В частности, речь идет о работе с приютами для мигрантов и обеспечении работы правоохранительных структур.