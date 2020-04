В США за неделю заявки на пособие по безработице подали более 5 млн человек

Данные обнародовало американское Министерство труда. Резкое увеличение роста числа безработных связано с пандемией коронавируса. Введённые из-за распространения инфекции карантинные меры вынуждают работодателей закрывать предприятия и увольнять сотрудников.

Unemployment Insurance Weekly Claims



Initial claims were 5,245,000 for the week ending 4/11 (-1,370,000).



Insured unemployment was 11,976,000 for the week ending 4/4 (+4,530,000). https://t.co/ys7Eg5LKAW