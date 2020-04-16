США

В США за неделю заявки на пособие по безработице подали более 5 млн человек

15:57, 16 апреля 2020 60
Фото: XinHua/Global Look Press

В США в период с 5 по 11 апреля власти получили 5,2 млн заявок на выплату пособия по безработице. В общей сложности с середины марта за помощью обратились около 22 млн жителей Штатов.

Данные обнародовало американское Министерство труда. Резкое увеличение роста числа безработных связано с пандемией коронавируса. Введённые из-за распространения инфекции карантинные меры вынуждают работодателей закрывать предприятия и увольнять сотрудников.

Вспышка COVID-19 привела к заморозке значительной части экономики в Соединённых Штатах и в десятках других стран мира. Профессор Школы государственных отношений Техасского университета Джеймс К. Гэлбрейт предрёк исчезновение капитализма из-за коронавируса, писал NEWS.ru.

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