В США за неделю заявки на пособие по безработице подали более 5 млн человек

В США в период с 5 по 11 апреля власти получили 5,2 млн заявок на выплату пособия по безработице. В общей сложности с середины марта за помощью обратились около 22 млн жителей Штатов.
Данные обнародовало американское Министерство труда. Резкое увеличение роста числа безработных связано с пандемией коронавируса. Введённые из-за распространения инфекции карантинные меры вынуждают работодателей закрывать предприятия и увольнять сотрудников.
Unemployment Insurance Weekly Claims
Initial claims were 5,245,000 for the week ending 4/11 (-1,370,000).
Вспышка COVID-19 привела к заморозке значительной части экономики в Соединённых Штатах и в десятках других стран мира. Профессор Школы государственных отношений Техасского университета Джеймс К. Гэлбрейт предрёк исчезновение капитализма из-за коронавируса, писал NEWS.ru.