В США за неделю заявки на пособие по безработице подали более 5 млн человек

Фото: XinHua/Global Look Press

Испытания новой противоспутниковой ракеты, которые провела Россия, означают, что угрозы для космических систем США и их союзников являются реальностью. Об этом заявил начальник Космического командования ВВС Джон Реймонд.

Речь идёт об испытаниях ракеты прямого перехвата, которые РФ провела 15 апреля. Она способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите на высоте от 160 до 2 тыс. км над поверхностью...