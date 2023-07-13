Власти США приняли решение по делу о кокаине в резиденции Байдена CNN: спецслужбы не нашли владельца оставленного в Белом доме кокаина

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Белый дом, Вашингтон

Сотрудники Секретной службы не смогли обнаружить улики, позволяющие установить имя владельца оставленного в Белом доме кокаина, сообщает CNN. Спустя почти две недели с момента обнаружения вещества в резиденции американского президента дело решили закрыть.

Сейчас расследование закрыто ввиду отсутствия улик, — заявили представители спецслужбы.

При этом в ведомстве сообщили, что ни записи с камер видеонаблюдения, ни анализ ДНК и отпечатков пальцев не позволили идентифицировать подозреваемого среди сотен людей, посещавших Белый дом.

Кокаин нашли 2 июля в западном крыле Белого дома. Он лежал в помещении контрольно-пропускной службы в шкафу, где посетители оставляли мобильные телефоны на хранение. В этой же части здания находится офис президента США Джо Байдена и его помощников.

Пресс-служба президентской администрации утверждала, что компетентные органы разберутся в произошедшем, но расследование зашло в тупик.

Некоторые американские СМИ обратили внимание на то, что перед обнаружением кокаина Белый дом посещал сын главы государства Хантер Байден, известный скандалами с наркотиками. В частности, он попал в объектив фотокамеры, когда принимал запрещенные препараты, находясь за рулем спорткара.

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