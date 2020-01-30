В Центре по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что в стране произошёл первый случай передачи коронавируса, вспышка которого произошла в Китае, от человека к человеку.
Передача произошла между мужем и женой. 60-летняя женщина недавно путешествовала по КНР и была в Ухани, где и началось распространение этого заболевания.
Сейчас в США насчитывают шесть инфицированных,
О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. К 30 января в Китае от вызванной коронавирусом инфекции скончались 170 человек, количество заражённых — 7711 человек. 28 января эти показатели составляли 132 и 5 974 соответственно.
Как писал NEWS.ru, министр торговли США Уилбур Росс считает, что благодаря распространению эпидемии коронавируса в США может увеличиться количество рабочих мест.
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