https://static.news.ru/photo/59290692-438d-11ea-bde8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что в стране произошёл первый случай передачи коронавируса, вспышка которого произошла в Китае, от человека к человеку.

Передача произошла между мужем и женой. 60-летняя женщина недавно путешествовала по КНР и была в Ухани, где и началось распространение этого заболевания.

Сейчас в США насчитывают шесть инфицированных, сообщает ABCNEWS.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. К 30 января в Китае от вызванной коронавирусом инфекции скончались 170 человек, количество заражённых — 7711 человек. 28 января эти показатели составляли 132 и 5 974 соответственно.

Как писал NEWS.ru, министр торговли США Уилбур Росс считает, что благодаря распространению эпидемии коронавируса в США может увеличиться количество рабочих мест.