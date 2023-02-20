Стало известно, как Байден добрался до Киева The New York Times: Байден прибыл в Киев на поезде из Польши

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Визит Джо Байдена в Киев

Президент США Джо Байден прибыл в Киев 20 февраля на поезде из Польши, передает издание The New York Times. Газета отметила, что визит в столицу Украины был проведен тайно. Байден покинул Вашингтон без предварительного анонса. По официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, президент в это день должен был еще находиться в столице США.

Президент Джо Байден прибыл в Киев после часовой поездки на поезде от границы с Польшей, — указано в материале газеты.

20 февраля журналист Bild Юлиан Репке сообщил, что Байден прибыл в украинскую столицу. Однако затем он написал, что у него нет подтверждения визита лидера США. Украинские СМИ и Telegram-каналы позже распространили видео приезда Байдена в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал американского лидера и опубликовал совместное фото с ним в соцсетях.