В США умерла монахиня, осуждённая за проникновение на ядерный объект

В США умерла монахиня Меган Райс, приговорённая почти к трём годам тюрьмы за проникновение в 2012 году на территорию военно-промышленного комплекса в Ок-Ридже, штат Теннесси. Об этом сообщает газета New York Times.

Смерть Меган Райс наступила 10 октября. Ей был 91 год. По данным Общества Святого Младенца Иисуса, к которому принадлежала сестра Меган, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

В 2014 году суд американского города Ноксвилл, штат Теннесси, приговорил Меган Райс почти к трём годам тюремного заключения за то, что летом 2012 года она с двумя сообщниками проникла на территорию военно-промышленного ядерного комплекса в Ок-Ридже, где перерабатывается и хранится уран.

Райс вместе с сообщниками перерезали проволочное ограждение, проникли на охраняемую территорию, развесили там антивоенные плакаты и исписали такими же лозунгами стену одного из корпусов, оставив там вмятины от ударов молотком. При появлении охраны все трое сопротивления не оказали.

В ходе судебного разбирательства сестра Меган заявила, что не раскаивается в своём поступке и жалеет только о том, что не совершила подобную акцию раньше. В последнем слове она просила судью приговорить её к пожизненному заключению, заявив, что это стало бы для неё «самым лучшим подарком».

После проникновения на объект, хранилище было временно закрыто, а отвечавшие за его безопасность сотрудники уволены.

Комплекс в Ок-Ридж был построен в 1940-х годах в рамках проекта «Манхэттен» — программы США по разработке ядерного оружия. Там были созданы заряды для бомб, сброшенных в 1945 году на японские города Хиросиму и Нагасаки.

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