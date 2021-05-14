В США умер 23-летний журналист, интервьюировавший Обаму в 11 лет

https://static.news.ru/photo/8e9da924-b5d6-11eb-b6b3-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: time.com

В США в возрасте 23 лет умер журналист Дэймон Уивер. Он был известен тем, что в 11-летнем возрасте взял интервью у Барака Обамы. Об этом пишет издание Palm Beach Post.

О смерти молодого журналиста сообщила его сестра. Дэймон скончался 1 мая от естественных причин.

Он прославился в августе 2009 года, когда, будучи учеником младшей школы, взял интервью у главы американского государства Барака Обамы. Встреча длилась 10 минут, мальчик успел задать президенту 12 вопросов. Большинство из них касались школы и образования.

По данным Palm Beach Post, молодой человек также встречался и брал интервью у тогдашнего вице-президента Джо Байдена, телеведущей Опры Уинфри и баскетболиста Дуэйна Уэйда.

Ранее пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс, высылаемая с другими американскими дипломатами, охарактеризовала свою работу в России. Она рассказала в Twitter, что для неё это было честью.