В США указали на реальное положение дел с запасами оружия Экс-советник Пентагона Макгрегор: у США осталось оружия на неделю интенсивных боев

Фото: Mark Otte / Texas National / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале заявил, что у США остались запасы оружия всего на неделю интенсивных боев из-за конфликта с Россией на Украине. Военный уточнил, что население Соединенных Штатов не понимает, что армия США оказалась в очень плохом положении.

Наши военные запасы истощаются. Кто-то спросил меня: «Если у нас будет большая война, сможем ли мы с ней справиться?» Я сказал: «Ну, если она продлится всего неделю, то да», — сказал Макгрегор.

По его словам, за неделю американская армия утратит весь запас ракет и боевой техники. Макгрегор подчеркнул, что пройдет несколько лет, прежде чем ВС США восстановят свои запасы вооружений.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время. Глава Генштаба США при этом допустил, что эта задача потенциально реализуема военным путем. По его словам, большую поддержку ВСУ окажут поставки истребителей F-16, а также дополнительные средства ПВО. Милли подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Киеву настолько, насколько это будет нужно.