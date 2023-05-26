Парламент Великобритании признал голодомор геноцидом украинцев

Фото: Hans-Peter Marschall / imagebroker.com / Global Look Press

Депутаты Палаты общин британского парламента единогласно приняли резолюцию о признании голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа, сообщает телеканал ITV. Инициатором выступила депутат Консервативной партии Полин Летхэм, которая заявила, что решение не подразумевает никаких конкретных шагов. Парламентарий при этом добавила, что принятая резолюция должна стать посланием президенту России Владимиру Путину.

Советский Союз уничтожил миллионы украинцев, насильственно заморив их голодом и принудительным переселением, — сказала Летхэм.

Она обвинила российское руководство в попытке повторить историю.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что резолюция Национального собрания Франции о признании «геноцидом украинского населения» голодомора 1932–1933 годов в СССР — это пример откровенных спекуляций со стороны Парижа с целью убедить граждан в необходимости накачивать украинскую армию оружием. Дипломат указала, что решение французских властей является русофобским и в очередной раз демонстрирует политику двойных стандартов.