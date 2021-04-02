В США Uber выплатит $1,1 млн слепой, которой 14 раз отказали в поездке

https://static.news.ru/photo/bf9d53de-4c51-11ea-9510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Компенсацию в размере $1,1 млн должна будет заплатить компания Uber слепой женщине, которой 14 раз отказывали в поездках в такси с собакой-поводырём. Такое предписание вынесла Американская арбитражная ассоциация, сообщает портал Bussines Insider.

По данным портала, жительница округа Сан-Франциско Лиза Ирвинг в 2018 году пожаловалась на компанию Uber, владеющую популярным онлайн-сервисом автоперевозок. Как рассказала женщина, её 14 раз отказали в поездке, поскольку она находилась в сопровождении своей собаки-поводыря. По словам женщины, её «унижали» водители такси. В результате, по причине одного из опозданий, женщину уволили с работы.

Американская арбитражная ассоциация постановила взыскать с Uber $1,1 млн. При этом 300 тысяч будут выплачены в качестве компенсации от ущерба поведения водителей, а 800 тысяч пойдут на оплату работы адвоката и покрытие иных издержек.

Uber ранее отметил своё несогласие с жалобой, мотивируя это тем, что компания не отвечает за водителей, выступающих в качестве независимых подрядчиков. В компании при этом заявили, что требуют от водителей обслуживать клиентов с животными-поводырями и регулярно проводят обучающие занятия для сотрудников по этой теме.

Uber — популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий с помощью приложения на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Компания также предоставляет услуги доставки еды на дом частными курьерами.

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