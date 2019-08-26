Фото: Anna Phillips/albumarium.com

В США апелляционный суд постановил, что власти штата Айдахо должны предоставить возможность пройти операцию по смене пола трансгендеру Эдри Эдмо. Он находится в мужской тюрьме, где отбывает наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетним.

Эдмо родился мужчиной, но ощущает себя женщиной, и у него было диагностировано расстройство гендерной идентичности, сообщает CBS42 со ссылкой на судебные документы.

Губернатор штата Брэд Литтл считает, что налогоплательщики не обязаны спонсировать заключённому операцию по смене пола. 

Решение суда очень разочаровывает, — заявил глава Айдахо. 

Литтл подчеркнул, что намерен оспаривать вынесенное решение в Верховном суде США.

Ранее News.ru писал, что монах из Таиланда сменил пол ради карьеры модели. Он стал первой трансгендерной моделью в истории американского реалити-шоу «Проект Подиум».

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