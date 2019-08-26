https://static.news.ru/photo/ba230610-c8a3-11e9-b21c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Phillips/albumarium.com

В США апелляционный суд постановил, что власти штата Айдахо должны предоставить возможность пройти операцию по смене пола трансгендеру Эдри Эдмо. Он находится в мужской тюрьме, где отбывает наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетним.

Эдмо родился мужчиной, но ощущает себя женщиной, и у него было диагностировано расстройство гендерной идентичности, сообщает CBS42 со ссылкой на судебные документы.

#BREAKING ! The 9th Circuit Court of Appeals has ruled that the Idaho Department of Corrections (IDOC) must provide medically necessary gender confirmation surgery to our client, Adree Edmo, a transgender woman! https://t.co/h5Fd846CFQ pic.twitter.com/Oj9v4BkGZV — National Center for Lesbian Rights (@NCLRights) August 23, 2019

Губернатор штата Брэд Литтл считает, что налогоплательщики не обязаны спонсировать заключённому операцию по смене пола.

Решение суда очень разочаровывает, — заявил глава Айдахо.

Литтл подчеркнул, что намерен оспаривать вынесенное решение в Верховном суде США.

Ранее News.ru писал, что монах из Таиланда сменил пол ради карьеры модели. Он стал первой трансгендерной моделью в истории американского реалити-шоу «Проект Подиум».