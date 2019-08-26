https://static.news.ru/photo/ba230610-c8a3-11e9-b21c-fa163e074e61_660.jpgФото: Anna Phillips/albumarium.com
В США апелляционный суд постановил, что власти штата Айдахо должны предоставить возможность пройти операцию по смене пола трансгендеру Эдри Эдмо. Он находится в мужской тюрьме, где отбывает наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетним.
Эдмо родился мужчиной, но ощущает себя женщиной, и у него было диагностировано расстройство гендерной идентичности, сообщает CBS42 со ссылкой на судебные документы.