В США сообщили о приближении России к новой экономической вехе Bloomberg: Россия уже в мае может вернуться к закупке валюты для резервов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов, что станет экономической вехой, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Москва может пойти на данный шаг уже в мае.

Поскольку энергетические доходы в настоящее время близки к превышению целевого уровня, закупки возможны уже в мае, — подчеркивается в публикации.

Bloomberg считает, что начав закупать валюты, Россия покажет способность поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкций и потолка цен на нефть и нефтепродукты.

Для рынка окажется важным, что Москва снова начнет накапливать резервы, а не тратить их. Возможно, это положительно скажется на рубле, считает аналитик Freedom Holding Corp Наталья Мильчакова.

Ранее сообщалось, что пошлина на экспорт нефти и тяжелых нефтепродуктов из России с 1 мая увеличивается на десять центов, достигнув $14,4 за тонну. Средняя цена на нефть Urals в период с 15 марта по 14 апреля составила $51,15 за баррель или $373,4 за тонну. Месяцем ранее баррель основной российской экспортной марки стоил $50,8.