В США сообщили о намерении Вашингтона продолжать вредить России Публицист Хомский: США настроены продолжать приносить вред России

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Белый дом

США настроены продолжать вредить России. Такое мнение высказал в интервью изданию The National Interest философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский, комментируя ситуацию, сложившуюся в настоящее время на Украине. Он напомнил, что Штаты и до начала спецоперации отказывались вести с Россией диалог по безопасности и активно последние восемь лет вооружали Украину.

США однозначно настроены продолжать вредить России, — заявил эксперт.

Он напомнил, что Вашингтон и НАТО стали активно вооружать Украину и проводить совместные учения с 2014 года. Тогда же стали предприниматься шаги по интеграции страны в Североатлантический альянс. Хомский полагает, что всё это совершалось «сознательно с целью провокации».

Эксперт подчеркнул, что процесс ускорился после избрания президентом США Джо Байдена. В Госдепартаменте признали, что отказывались обсуждать какие-либо беспокойства России по безопасности до начала спецоперации по демилитаризации и денацификации.

Мы играем в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации с целью ослабить Россию и убедиться в том, что она достаточно пострадала, — резюмировал Хомский.

По его мнению, нравственных оправданий для этого не существует.

Американский политолог Джон Миршаймер также заявил о том, что ответственность за ситуацию на Украине несут США и НАТО. Эксперт подчеркнул, что Вашингтон всегда вёл политику, расценивавшуюся Москвой в качестве угрозы, и сейчас американские власти не заинтересованы в дипломатическом решении конфликта.