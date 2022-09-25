США продолжат поставки танков на Украину Советник Байдена Салливан: США продолжат поставлять оружие на Украину, включая танки

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Вашингтон продолжит поддерживать Украину, поставляя танки советского производства из государств-членов НАТО, а также другие виды вооружений, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS. Он подчеркнул, что ни одно действие России, включая референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к РФ и частичную мобилизацию, не удержит Соединенные Штаты Америки от дальнейших поставок оружия на Украину.

Одни лишь США к настоящему времени предоставили [Украине] вооружений более чем на $15 млрд, включая системы ПВО, сотни артиллерийских установок, сотни тысяч, если не миллионы, артиллерийских снарядов. Мы содействовали передаче танков из стран-союзников по НАТО, <...> мы продолжим делать все это, — заявил помощник главы Белого дома.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не намерен поставлять танки на Украину, поскольку это приведет к значительному усилению воооруженного конфликта и может впоследствии спровоцировать войну НАТО против России. По его словам, такой сценарий катастрофичен.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что Вашингтон продолжает толкать Киев на новые преступления, «ведя войну до последнего украинца». Он подчеркнул, что США ошибочно полагают, что такими действиями им удастся избежать конфликта.