В США сообщили, что политика Европы по РФ противоречит интересам Вашингтона NI: политика стран Западной Европы в отношении России и Китая противоречит интересам США

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Политика европейских государств в отношении украинского конфликта, России и Китая не устраивает Белый дом, заявил экс-замглавы Военно-морских сил Соединенных Штатов Сет Кропси в статье для издания The National Interest. По его мнению, Германия и Франция хотят проводить собственную политику в своем регионе без диктата США. На этом фоне Берлин и Париж заинтересованы в прекращении украинского кризиса, поскольку с его помощью США вмешиваются во внутренние дела Европейского союза.

Европейская политика в отношении России и Китая противоречит американскому политическому курсу, — написал он.

Другим камнем преткновения Вашингтона и Брюсселя стал закон о снижении инфляции, который был подписан американским президентом Джо Байденом. Кропси отмечает, что проект представляет для промышленности Евросоюза серьезную угрозу, при этом американские власти не сделали ничего, чтобы помочь своим партнерам в Европе.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что подготовка к торговой войне между США и Евросоюзом перешла на завершающий уровень. Дипломат обратила внимание на то, что Париж, Берлин и Стокгольм на официальном уровне открыто заявляют о нечестной игре Вашингтона.

Ранее канал CNBC со ссылкой на анонимного европейского чиновника сообщил, что страны Европейского союза выразили серьезные опасения из-за принятого в США закона по инициативе Байдена о снижении инфляции. Собеседник издания отметил, что в Европе был создан конгломерат из 27 министров, которые заявили, что мера угрожает европейской промышленности.