В США снесли забор, защищающий Капитолий

Власти США приняли решение демонтировать забор, который защищал Капитолий. Ограждение было снесено, сообщает ABC News.

Его начали разбирать 9 июля. Рабочие демонтировали проволоку и зажимы, которые соединяли части защитной конструкции между собой. Спустя сутки все секции забора были вывезены, а у людей появилась возможность подходить к зданию. При этом доступ внутрь по-прежнему ограничен из-за коронавирусной угрозы.

Демонтаж забора объяснили тем, что сейчас можно не бояться нападения. При этом защитное ограждение вновь поставят, если условия изменятся.

Металлический защитный забор был установлен после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Это произошло 6 января. Они пытались помешать конгрессменам утвердить итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

В результате захвата Капитолия было возбуждено 40 уголовных дел. Для поиска подозреваемых были задействованы сотни сотрудников.