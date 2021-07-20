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В США россиянина приговорили к отбытому тюремному сроку

23:21, 20 июля 2021
Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press
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В США федеральный окружной суд штата Коннектикут приговорил россиянина Петра Левашова к уже отбытому им сроку тюремного заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Левашов признал себя виновным в компьютерном мошенничестве и других преступлениях.

По мнению судьи Роберта Чатни, приговор к уже проведённому в заключении сроку является достаточным.

Вы находитесь под стражей уже 33 месяца, — заявил он, обращаясь к россиянину.

При этом судья не исключил, что в дальнейшем Левашов будет депортирован из США. Иначе он будет находиться под особым надзором американских властей в течение трёх лет.

Гражданина РФ Петра Левашова задержали в Барселоне в апреле 2017 года. Власти Испании экстрадировали его в США. Россиянину вменяли в вину создание ботнет-сети Kelihos для кражи персональных данных. Изначально ему грозило до 50 лет тюрьмы.

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