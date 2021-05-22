В США решили создать самолёт как у России

https://static.news.ru/photo/797266ce-bc12-11eb-8f12-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

США захотели переоборудовать военно-транспортный самолёт C-130 Hercules в гидросамолёт, напоминающий российский Бе-200 «Альтаир», сообщает Popular Mechanics.

Издание отмечает , что подобный самолёт станет обладать большой грузоподъёмностью и дальностью. Он сможет на море взаимодействовать с субмаринами. После того как в 1950-х годах был выведен из эксплуатации P5M Marlin, американские военные не использовали гидросамолёты.

В любом будущем конфликте важнейшими полями сражений станут водные пути, такие как Южно-Китайское, Охотское, Балтийское и Жёлтое моря и Персидский залив. Гидросамолёт помог бы предотвратить такие конфликты, если бы потенциальные противники знали, что американские коммандос могут безнаказанно входить и выходить из спорных вод, — подчеркнул автор публикации.

Он добавил, что сейчас только Россия и Китай использует подобную технику.

Ранее стало известно, что крупнейший в мире китайский самолет-амфибия «Цзилун» (AG600) в 2018 году совершил свой первый испытательный взлёт с поверхности воды. Проверка проходила на реке Чжанхэ. Гидросамолёт уже прошёл ряд важных тестов, включая скольжение на низкой, средней и высокой скорости.