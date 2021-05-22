В США решили создать самолёт как у России

США захотели переоборудовать военно-транспортный самолёт C-130 Hercules в гидросамолёт, напоминающий российский Бе-200 «Альтаир», сообщает Popular Mechanics.
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В любом будущем конфликте важнейшими полями сражений станут водные пути, такие как Южно-Китайское, Охотское, Балтийское и Жёлтое моря и Персидский залив. Гидросамолёт помог бы предотвратить такие конфликты, если бы потенциальные противники знали, что американские коммандос могут безнаказанно входить и выходить из спорных вод, — подчеркнул автор публикации.
Он добавил, что сейчас только Россия и Китай использует подобную технику.
Ранее стало известно, что крупнейший в мире китайский самолет-амфибия «Цзилун» (AG600) в 2018 году совершил свой первый испытательный взлёт с поверхности воды. Проверка проходила на реке Чжанхэ. Гидросамолёт уже прошёл ряд важных тестов, включая скольжение на низкой, средней и высокой скорости.