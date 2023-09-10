В США разрушили миф о «планах» России в Европе на примере угрозы Вьетконга Офицер Макгрегор назвал беспочвенными опасения о стремлении РФ захватить Европу

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Опасения американских властей по поводу «планов» России захватить Европу так же беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в США в ходе Вьетнамской войны, заявил в своем YouTube-блоге экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, жители США должны «проснуться и осознать», что власти им лгут, говоря о подобных намерениях РФ.

Полковник рассказал, что молодости он поступил в военную академию «Вест-Пойнт», американские войска в то время еще воевали во Вьетнаме. По его словам, тогдашний глава Белого дома Линдон Джонсон, генерал Уэстморленд и другие высокопоставленные лица выдвигали тезис, что если США не будут сражаться с Вьетконгом и северными вьетнамцами, то им придется встретиться с ними в американских городах Лос-Анджелес и Чикаго.

Макгрегор назвал подобную аргументацию «ерундой», напомнив, что ничего из сказанного властями так и не произошло.

Это всегда было ерундой. Теперь мы слышим то же самое про Украину. Американцы должны наконец проснуться и осознать, что им лгут, — сказал Макгрегор.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин допустила, что американские власти могут ввести войска на Украину для войны против России. В то же время она подчеркнула, что сейчас пришло время для мирного урегулирования конфликта.