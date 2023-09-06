В конгрессе не исключили, что США введут войска на Украину Конгрессвумен Грин: США могут ввести войска на Украину для войны против России

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена «достаточно безумна», чтобы ввести американские войска на Украину и начать войну против России, заявила в социальной сети Twitter (X) член палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Она подчеркнула, что теперь пришло время для мирного урегулирования конфликта.

Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией, — написала конгрессвумен.

Она также подчеркнула, что не проголосует за расходование «даже единого цента ради Украины».

Ранее ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сообщил, что политика киевского руководства может спровоцировать глобальный конфликт. Вмешательство НАТО украинским властям кажется наиболее очевидным и приемлемым сценарием в условиях отсутствия реальных достижений на передовой. Однако при таком развитии событий третья мировая война станет неизбежной.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что третья мировая война уже началась и идет определенное время в гибридном периоде. Он также добавил, что, исходя из геополитических обстоятельств современности, нынешний конфликт не последний в мире.