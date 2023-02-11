В США рассказали о самой большой слабости Байдена 19FortyFive: самой большой слабостью Байдена является его ментальное состояние

Фото: Andrew Harrer/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Старший редактор американского издания 19FortyFive Харрисон Касс заявил, что у президента США Джо Байдена есть «одна большая слабость». По его мнению, ею является ментальное состояние хозяина Белого дома.

В своей публикации Касс отметил, что из-за слабости Байдена его публичные выступления порой терпят фиаско. Редактор сослался на мнение профессионального оратора Рика Позняка, подчеркнув, что американский президент «слишком часто бормочет, использует «дедушкины выражения» и слишком часто произносит чепуху.

По мнению редактора 19FortyFive, американские избиратели настолько обеспокоены возрастом и умственными способностями Байдена, что высказываются против его участия в следующих президентских выборах в 2024 году.