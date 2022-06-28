В США рассказали о планах радикалов убить Зеленского из-за Донбасса Историк Хомский: в США проигнорировали угрозы радикалов убить Зеленского за мир в Донбассе

Фото: Ukrainian Presidential Office/XinHua/Global Look Press

Владимир Зеленский (в центре)

Американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский заявил, что в США отказались помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому, получавшему угрозы со стороны украинских радикалов. Он оказался под ударом из-за «намерений приступить к выполнению Минских соглашений», отметил Хомский в интервью журналу Nation.

Историк считает, что Зеленский в начале своего президентства якобы добивался мирного урегулирования в Донбассе.

Это означало бы своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определенной автономии, чего они и добивались. Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооружённые формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своем, — рассказал Хомский.

По его словам, в Белом доме в тот момент на происходящее никак не отреагировали, хотя Зеленский, имея хоть какую-то поддержку Вашингтона, мог бы продолжать стоять на своем.

США отказались. Никакой поддержки, ничего — его просто бросили на произвол судьбы, в результате пришлось пойти на попятную, — считает Хомский.

Он добавил, что ситуация на Украине усугубилась, когда в Белый дом пришел новый президент Джо Байден.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров 23 июня заявил: между РФ и Украиной заключение договора, подобного Минским соглашениям, исключается, поскольку это было бы бессмысленным шагом. Он отметил противоречивость позиции Киева по переговорам с Москвой и связал это с тем, что английские и американские кураторы руководят украинской властью.