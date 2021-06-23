В США рассказали, как вычисляют хакеров из России

Кодом во вредоносном программном обеспечении выдают себя хакеры-вымогатели, якобы орудующие в России. В коде содержится ограничение на заражение компьютеров, где русский язык стоит в качестве языка по умолчанию. Об этом заявила заместитель помощника главы Минобороны США по политике в киберсфере Мике Оянг.

Иногда доказательства в коде вымогателей: банды, орудующие из России, разрабатывают вредоносное ПО, чтобы избежать заражения компьютеров, на которых русский установлен языком по умолчанию, — сказала Оянг, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам Оянг, противники США создают атмосферу для преступников-вымогателей, поскольку защищают их от уголовного преследования, пока те избегают атак на правительства стран, из которых они действуют.

Представитель Минобороны считает, что ответственные государства не должны вести себя таким образом.

Ранее в США россиянин Егор Крючков признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада. Из обвинительных материалов следует, что с 16 июля по 22 августа 27-летний Егор Крючков и его сообщники пытались получить работу в компании, чтобы в дальнейшем внедрить в её компьютерную систему вредоносное ПО.