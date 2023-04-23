В США рассказали, чем Украина разозлила соседние страны FP: ЕС пытается успокоить европейских фермеров из-за украинского зерна

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наплыв украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию разозлил местных фермеров, считает обозреватель американского издания Foreign Policy Кристина Лю. По ее мнению, сейчас сельхозпроизводителей успокаивает Евросоюз.

Европейский союз спешит успокоить разъяренных восточноевропейских фермеров после того, как Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинского зерна <...>, что угрожает подорвать солидарность ЕС по Украине, — отмечается в публикации Лю.

Журналист указала на то, что дешевое украинское зерно должно было проехать через названные страны транзитом. Однако оно оказалось на их рынках, чем спровоцировало волнения среди фермеров. Взорвалась даже верная сторонница Киева Варшава, пишет Лю. Она напомнила, что в Польше нескольких недель фермеры гневно протестовали, поскольку понесли финансовые потери.

Журналиста предупредила власти Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии о нарастающем разочаровании среди фермеров, которые могут из-за украинского зерна направить на них вилы.