The Economist: США заставят Европу оплачивать восстановление Украины

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Изюм, Украина

Оплачивать восстановление Украины после конфликта будут европейские страны, заявила в беседе с журналом The Economist сотрудник аналитического центра Американского института предпринимательства Кори Шейк. По ее словам, США вынудят Европу к этому, поскольку нарастили свое внимание на континенте поставками Украине военной помощи.

Американские официальные лица будут утверждать, что, поскольку они оказали большую часть помощи во время боевых действий, европейцы должны платить за восстановление и перевооружение Украины, — приводит издание слова Шейк.

Она также назвала очевидным то, что без США европейские страны не объединились бы для оказания Украине необходимой поддержки.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что в ЕС считают справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины. Он предположил, что власти сообщества будут развивать дискуссии по вопросу конфискации российских активов, несмотря на юридические препятствия.