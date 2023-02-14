В США раскрыли планы Вашингтона в отношении России Экс-советник Пентагона Макгрегор: США встали на чрезвычайно опасный путь борьбы с Россией

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Белый дом

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире собственного YouTube-канала, что США выбрали путь конфронтации с Россией с целю расчленить ее. По его словам, за этим стоят большие деньги.

За планами Вашингтона стоят большие деньги, потому что в России полно ресурсов на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы, сельское хозяйство. Вашингтонская политическая элита заняла позицию, что Россия слаба. И вот теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Российским государством, — заявил Дуглас Макгрегор.

Он также напомнил, что в 90-е годы XX века США уже пытались «украсть у России все, что можно». Однако ситуацию для Москвы спас Владимир Путин, которые вернул российскому народу стабильность и достоинство.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что директор ЦРУ Уильям Бернс планирует попасть на должность госсекретаря США, а его важная роль в теракте на газопроводах «Северный поток» должна была помочь ему в получении места в администрации правительства. Он при этом допустил, что он может занять эту должность в новой администрации Белого дома. Он добавил, что США этой диверсией усугубили положение Европы из-за кризиса с поставками энергоресурсов.