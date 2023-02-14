В США рассказали, зачем глава ЦРУ уничтожил «Северные потоки» Журналист Херш: глава ЦРУ Бернс устроил диверсии на «Северных потоках» ради повышения

Фото: Rod Lamkey / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский журналист Сеймур Херш заявил в эфире радиостанции Radio War Nerd, что директор ЦРУ Уильям Бернс планирует попасть на должность госсекретаря США, а его важная роль в теракте на газопроводах «Северный поток» должна была помочь ему в получении места в администрации правительства. Он при этом допустил, что он может занять эту должность в новой администрации Белого дома.

Я знаю, что Бернс хочет стать госсекретарем, возможно, в новой администрации. Это может, но я не знаю точно, откроет ли это двери для этого джентльмена, — сказал Херш.

Он добавил, что США этой диверсией усугубили положение Европы из-за кризиса с поставками энергоресурсов. По его мнению, от действий Вашингтона в конечном итоге выиграет только Китай.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена по статье о терроризме. В качестве свидетеля может быть привлечен журналист Сеймур Херш. Морозов также выразил надежду, что в Конгрессе США создадут комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках».