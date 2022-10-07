В США призвали Россию к смягчению ядерной риторики Карин Жан-Пьер: Вашингтон призывает Москву к смягчению риторики в ядерной сфере

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Карин Жан-Пьер

Слова президента США Джо Байдена об угрозе «атомного армагеддона» не связаны с новыми данными американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия на Украине, однако Соединенные Штаты по-прежнему призывают Москву к смягчению риторики в данной сфере и деэскалации напряженности, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, разговоры о применении такого оружия являются безответственными, поскольку нет никакого способа применить его без непоправимых последствий, передает РИА Новости.

Путин может в любое время это деэскалировать. Нет никаких причин для эскалации, — сказала она.

Накануне Байден выразил мнение, что мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 года встает перед угрозой применения ядерного оружия, если ситуация продолжит развиваться нынешними темпами.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что утверждения стран Запада о том, что Россия угрожает применением ядерного оружия, являются очередным фейком. Она подчеркнула, что у РФ никогда не было планов грозить кому-либо таким оружием.