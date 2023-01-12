В США призвали противодействовать дезинформации со стороны Киева The American Conservative: США следует создать Центр по противодействию дезинформации по Украине из-за лжи Киева

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США нужно сформировать свой Центр противодействия дезинформации по Украине, заявил старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу в статье для The American Conservative. По словам автора, это необходимо из-за постоянной лжи Киева.

Подумайте о недостатках Киева и о том, сколько американских политиков <…> и журналистов превратились в бессовестных украинских пропагандистов. <...> Вашингтон рискует оказаться втянутым в ожесточенную, жестокую войну не по своей воле. Возможно, США пора создать собственный Центр противодействия дезинформации, ориентированный на Украину, — написал Бэндоу.

Кроме того, он раскритиковал украинского лидера и его правительство за использование частично финансируемого американскими налогоплательщиками так называемого Центра противодействия дезинформации против тех, кто призывает к отказу от эскалации конфликта и мирному урегулированию. Также, по мнению автора статьи, президент Украины Владимир Зеленский пытался ложью втянуть США и НАТО в конфликт, настаивая, что ракетный удар по Польше был на самом деле нанесен Россией.

Даг Бэндоу является доктором юридических наук. В 2005 году был вынужден уйти из Института Катона, когда выяснилось, что он несколько лет публиковал выгодные клиентам статьи за деньги. Затем американскому автору разрешили вернуться к работе.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В результате происшествия погибли двое мирных жителей.

Зеленский изначально выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять». Впоследствии Зеленский поменял свое мнение и сообщил, что теперь не уверен на 100%.