В США призвали прекратить тратить деньги на Украину Конгрессвумен Грин призвала власти США прекратить тратить деньги на Украину

Фото: Air Force Staff Sgt. Jared Bounds

Властям США нужно перестать направлять финансовую помощь Украине, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter (X). По ее словам, США еще не закончили финансирование собственной армии, а деньги следует тратить на помощь американцам для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Мы даже не закончили финансирование наших собственных Вооруженных сил с помощью NDAA, а администрация президента Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить больше средств на Украину, — написала Грин.

Она посчитала, что власти неправильно распределили $6,2 млн после того, как была проведена переоценка военной помощи Украине из-за бухгалтерской ошибки.

Грин является сторонницей экс-президента США Дональда Трампа и известна упоминанием конспирологичесих теорий, в том числе «пиццагейта» — фейке о клубе демократов-педофилов.

Ранее конгрессвумен осудила финансирование Украины и заявила, что Киев не является союзником НАТО. По ее мнению, американцы упорно трудятся каждый день не для того, чтобы защищать границы других стран, им нужна защита собственных границ. Поскольку у США имеются внутренние проблемы, финансирование «бесконечных» иностранных войн является неприемлемым, считает политик.

До этого Грин внесла ряд поправок в проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. Эти поправки в том числе предписывают президенту Джо Байдену инициировать процесс выхода страны из НАТО и приостановить выделение помощи Украине до завершения конфликта. 11 июля спецкомитет палаты представителей провел слушания по Закону о национальной обороне (NDAA). По мнению представительницы Республиканской партии, NDAA должен финансировать оборону лишь США, а не войну в другой стране.