В Конгрессе США запустили инициативу по выходу страны из НАТО Конгрессвумен Грин инициировала поправки о выходе США из НАТО и прекращении помощи Киеву

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В США конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла ряд поправок в проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год. Эти поправки в том числе предписывают президенту Джо Байдену инициировать процесс выхода страны из НАТО и приостановить выделение помощи Украине до завершения конфликта, сообщает РИА Новости.

11 июля спецкомитет палаты представителей провел слушания по Закону о национальной обороне (NDAA). Он предусматривает выделение средств на военные нужды США в размере $886 млрд. Законодатели внесли в проект несколько сотен поправок, включая те, что предложила Грин.

NDAA должен финансировать оборону лишь нашей страны, а не войну в другой стране, — отметила представительница Республиканской партии.

Также одна из поправок конгрессвумен предусматривает запрет на поставки Киеву истребителей четвертого поколения F-16 и ракет большой дальности.

Ранее Грин упрекнула президента Украины Владимира Зеленского в отмене выборов в стране. Кроме того, ультраправый политик-республиканец назвала Вооруженные силы Украины нацистской армией. Так Грин отреагировала на встречу Зеленского с членами международной рабочей группы по обсуждению экологических последствий украинского конфликта.