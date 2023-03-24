Дипломат США призвал поставить России ультиматум по СНВ-III Дипломат США Стивен Пайфер: США должны поставить России ультиматум насчет СНВ-III

Фото: Министерство обороны РФ

США должны поставить России ультиматум, чтобы вернуть ее к участию в договоре СНВ-III, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на экс-посла США на Украине Стивена Пайфера. По его словам, Вашингтон должен передавать Москве информацию о своих ядерных силах до конца года. Однако Штаты должны поставить России условие, что если она не вернется к соблюдению своих обязанностей в рамках СНВ-III,США прекратят предоставлять данные.

Если Россия не вернется к полному соблюдению СНВ-III к концу этого периода, Соединенные Штаты прекратят одностороннее предоставление данных и уведомлений, — подчеркнул Пайфер.

При этом дипломат считает, что Вашингтон все равно должен передавать России данные за пределами договора, если эта информация снизит стратегические риски. Также он призвал администрацию Байдена соблюдать ограничения на численность ядерных боеголовок до тех пор, пока российская сторона сама не превысит эти пределы. На такой случай Пентагон также должен подготовить отчет о возможных вариантах реагирования, уточнил Пайфер. По его мнению, возможно развертывание большего количества стратегических боеголовок США за счет 50 пустующих шахт, а также введение в эксплуатацию новых подлодок, способных нести межконтинентальные баллистические ракеты.

Президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в своем послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что страна не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к его обсуждению, РФ должна понять, «на что все-таки претендуют» такие страны, как Франция и Британия, и как будут учитывать их арсеналы.