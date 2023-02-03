В США пригрозили России большим взрывом Экс-посол США Макфол: против России необходимо использовать тактику «большого взрыва»

Фото: Army Sgt. Jamar Marcel Pugh/defense.gov

Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs призвал усилить военную поддержку Украине и антироссийские санкции. Подобную тактику он назвал «большим взрывом». Макфол считает, что Киев должен в кратчайшие сроки получить наступательное вооружение в большом количестве, в том числе танки, истребители и комплексы дальнобойной артиллерии. Одновременно с этим он предлагает США назначить Россию «спонсором терроризма» для усиления экономического давления на Москву.

Самый важный шаг, который Соединенные Штаты и союзники по НАТО могут предпринять в этом году, — это предоставить Украине оружие, которое позволит ее вооруженным силам быстрее и успешнее перейти в наступление на востоке страны, — сказал Макфол.

Он предложил также ввести блокирующие санкции против всех российских предприятий с государственным участием, включая Росатом, главных банков, в том числе Газпромбанка. Порог цен на российскую нефть, по мнению Макфола, должен быть снижен с $60 до $30 за баррель.

Дипломат подчеркнул, что на всех граждан России нужно распространить полный запрет на путешествия в демократические страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время речи на концерте в Волгограде по случаю 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве заявил, что России есть чем ответить Западу на поставки танков Киеву.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставляемые на Украину танки Leopard 2 будут сожжены подобно фашистским «Тиграм» в Сталинградской битве, которая завершилась 80 лет назад победой советских войск. По его словам, нынешнему руководству Германии следует объяснить гражданам, зачем было помогать киевскому режиму готовиться к войне с Россией и втягивать в противостояние немецкий народ.