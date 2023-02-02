Путин заявил, что России есть чем ответить на угрозы Путин предупредил, что Россия при ответе на угрозы не обойдется бронетехникой

Россия сможет ответить на угрозы, заявил президент страны Владимир Путин выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Глава страны подчеркнул, что Россия не отправляет свои танки к границам Запада. Однако в случае опасности, ответ РФ не будет ограничиваться только использованием бронетехники.

Те, кто рассчитывает одержать на Россией победы на поле боя, видимо, не понимает, что современная война с нами будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. Нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать,- сказал Путин.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус прокатился на танке Leopard 2A6 перед отправкой техники на Украину. Чиновник забрался на машину в окружении журналистов и проехался по бездорожью. По словам Писториуса, на Украину отправятся и эксперты, которые обучат военных ВСУ использованию танков. Обучение начнется в ближайшее время в немецком Мюнстере, но оно будет проходить по ускоренной и сокращенной программе.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что ускоренное обучение бойцов ВСУ на танках Leopard 2 под руководством германских инструкторов превратит украинцев в «танково-пушечное мясо». Член Совфеда отметил, что руководству ФРГ плевать на Украину, а сокращенные курсы похожи на программу «взлет-посадка» для летчиков времен Второй мировой войны. По его мнению, сокращенная программа подготовки призвана прежде всего снять ответственность с обучающих, «чтобы с этими танками от них отстали».