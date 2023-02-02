Россия сможет ответить на угрозы, заявил президент страны Владимир Путин выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Глава страны подчеркнул, что Россия не отправляет свои танки к границам Запада. Однако в случае опасности, ответ РФ не будет ограничиваться только использованием бронетехники.
Те, кто рассчитывает одержать на Россией победы на поле боя, видимо, не понимает, что современная война с нами будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. Нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать,- сказал Путин.
Накануне министр обороны Германии Борис Писториус прокатился на танке Leopard 2A6 перед отправкой техники на Украину. Чиновник забрался на машину в окружении журналистов и проехался по бездорожью. По словам Писториуса, на Украину отправятся и эксперты, которые обучат военных ВСУ использованию танков. Обучение начнется в ближайшее время в немецком Мюнстере, но оно будет проходить по ускоренной и сокращенной программе.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что ускоренное обучение бойцов ВСУ на танках Leopard 2 под руководством германских инструкторов превратит украинцев в «танково-пушечное мясо». Член Совфеда отметил, что руководству ФРГ плевать на Украину, а сокращенные курсы похожи на программу «взлет-посадка» для летчиков времен Второй мировой войны. По его мнению, сокращенная программа подготовки призвана прежде всего снять ответственность с обучающих, «чтобы с этими танками от них отстали».