В США предупредили об угрозе COVID-26 и COVID-32

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Человечество может столкнуться с COVID-26 или COVID-32, если сейчас не будут изучены все обстоятельства происхождения COVID-19. Об этом заявил американский учёный, эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез в эфире телеканала NBC.

Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)... Нынешняя — третья по счёту. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймём происхождение COVID-19, — заявил Хотез.

По мнению эксперта, необходимо направить специалистов — вирусологов и эпидемиологов — в китайский город Ухань и исследовать «возникновение вспышки». При этом учёный подчеркнул, что сведения о происхождении коронавируса было бы трудно получить без сотрудничества с Китаем.

Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям, — подчеркнул эксперт.

Ранее в американском Белом доме заявили, что не исключают версии лабораторного происхождения коронавируса. Джо Байден поручил разведсообществу усилить сбор и анализ информации на предмет происхождения коронавируса и в течение 90 дней информировать президента о результатах.