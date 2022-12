Системы ПВО Patriot, которые США передали Украине, не выживут на таком поле боя, как Украина, считает экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер. В интервью на YouTube-канале Through the eyes of он объяснил это тем, что ЗРК Patriot испытывает сложности с перехватом ракет, приведя в пример боевые действия США в Ираке в 2003 году, когда американская система ПВО сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.