Экс-офицер разведки США Риттер: ПВО Patriot не выживет на Украине

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Системы ПВО Patriot, которые США передали Украине, не выживут на таком поле боя, как Украина, считает экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер. В интервью на YouTube-канале Through the eyes of он объяснил это тем, что ЗРК Patriot испытывает сложности с перехватом ракет, приведя в пример боевые действия США в Ираке в 2003 году, когда американская система ПВО сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.

Это старая система, которая не может выжить на современном поле боя. Она не была разработана для выживания на таком поле боя, как Украина, — сказал Риттер.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что передача Украине батареи ЗРК Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, так как данное вооружение поставляется Киеву не для нападения на российские территории.

В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат Александр Бартош предположил, что вскоре после поставок комплексов Patriot США могут перебросить на Украину истребители F-15 и F-16 для защиты аэродромов и мест базирования сухопутных войск. Это, по его словам, может стать новым этапом эскалации конфликта на Украине.