В США потребовали удалить Telegram из магазина Google Play

https://static.news.ru/photo/749b599c-5fbc-11eb-a642-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolas Joao Kokovlis/Keystone Press Agency

Популярный мессенджер Telegram должен быть удалён из магазина Google Play. С таким требованием выступил бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг.

Как сообщает Bloomberg, дипломат и возглавляемая им некоммерческая организация Coalition for a safer Web подали соответствующий иск в суд Калифорнии. Гинзберг убеждён, что посредством Telegram распространяются угрозы и призывы к насилию на расистской почве. Через мессенджер, по мнению экс-посла, координируются экстремисты и наркоторговцы.

В частности, Гинзберг припомнил шумиху вокруг гибели Джорджа Флойда, которая привела к появлению движения Black Lives Matter, а также недавнюю атаку на Капитолий сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа. По его словам, отдельные пользователи публиковали в Telegram призывы организовывать атаки по всей стране. Гинзберг требует убрать мессенджер из онлайн-магазина, напомнив, что это уже было сделано в отношении социальной сети Parler, которая отказалась удалять аккаунты сторонников Трампа.

Google не предпринимает никаких действий против Telegram, сравнимых с санкциями в отношении Parler, чтобы заставить Telegram улучшить политику модерации контента, — говорится в иске бывшего посла.

Есть у дипломата и личный счёт к Telegram. Оказывается, он как еврей страдает от проявлений антисемитизма, которые, по его словам, также часты в мессенджере. Гинзберг утверждает, что на него дважды совершались покушения в связи с его религиозными взглядами.

Ранее NEWS.ru писал, что если Apple решит удалить Telegram из своего магазина App Store, автоматически снизится надёжность мессенджера. При скачивании приложения новыми пользователями будут выявлены дополнительные проблемы в его инфраструктуре, предположил независимый исследователь Даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов.

Также для Telegram есть опасность фишинговых атак на его веб-версию. Тогда у пользователей будут красть личные данные, в том числе платёжные, уверены специалисты по информационной безопасности.