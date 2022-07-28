В США попросили ВОЗ переименовать оспу обезьян из-за расизма Комиссар Нью-Йорка попросил ВОЗ переименовать оспу обезьян из соображений толерантности

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Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Эшвин Васан предложил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) переименовать оспу обезьян, передает газета Le Monde. По его мнению, это необходимо сделать из соображений толерантности, чтобы не травмировать темнокожих и представителей ЛГБТ-сообщества.

Продолжающееся использование термина «оспа обезьян» для описания нынешней эпидемии может возродить травмирующие чувства расизма и стигмы, особенно для чернокожих и других цветных людей, а также для членов сообществ ЛГБТ, — заявил Эшвин Васан.

Васан предложил изменить название «оспа обезьян» (Monkeypox) на «обезьянья оспа» (smallpox of monkeys).

Отмечается, что любой человек может заразиться оспой обезьян, однако с момента появления в Европе и США вирус в подавляющем большинстве распространяется среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Нью-Йорк стал одним из самых пострадавших городов Америки по количеству инфицированных: с начала эпидемии там зафиксировали 1092 заражения.

Издание Politico накануне сообщало, что администрация президента США Джо Байдена может объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения уже на этой неделе. Одни считают, что такое решение даст возможность правительству собирать все сведения об инфекции, другие считают, что ничего не изменится.