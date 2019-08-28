https://static.news.ru/photo/550f50e0-c988-11e9-a9ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В американском штате Алабама подросток убил отца и ранил 12-летнего брата. Школьник открыл стрельбу в ответ на просьбу убраться в собственной комнате.

16-летний подозреваемый был задержан, он находится в тюрьме, сообщает WAFF . Его брат был доставлен в госпиталь на вертолёте. Ребёнок в сознании, но его состояние оценивается как критическое.

Report: Teen Killed Father, Critically Injured Brother After Being Told To Clean Room https://t.co/sejYDh9Qf7 pic.twitter.com/WqfhAPOdfn — WJZ | CBS Baltimore (@wjz) August 28, 2019

По словам родственников задержанного, отец и сын поругались из-за нежелания подростка убираться в комнате. В результате школьник решил конфликтную ситуацию с помощью оружия.

Ранее News.ru сообщал, что под Ульяновском школьник зарубил топором всю свою семью, после чего покончил с собой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.