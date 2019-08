Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

16-летний подозреваемый был задержан, он находится в тюрьме, сообщает WAFF . Его брат был доставлен в госпиталь на вертолёте. Ребёнок в сознании, но его состояние оценивается как критическое.