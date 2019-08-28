В американском штате Алабама подросток убил отца и ранил 12-летнего брата. Школьник открыл стрельбу в ответ на просьбу убраться в собственной комнате.
16-летний подозреваемый был задержан, он находится в тюрьме, сообщает
Report: Teen Killed Father, Critically Injured Brother After Being Told To Clean Room— WJZ | CBS Baltimore (@wjz)
https://t.co/sejYDh9Qf7 pic.twitter.com/WqfhAPOdfn August 28, 2019
По словам родственников задержанного, отец и сын поругались из-за нежелания подростка убираться в комнате. В результате школьник решил конфликтную ситуацию с помощью оружия.
Ранее News.ru сообщал, что под Ульяновском школьник зарубил топором всю свою семью, после чего покончил с собой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.