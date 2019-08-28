Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В американском штате Алабама подросток убил отца и ранил 12-летнего брата. Школьник открыл стрельбу в ответ на просьбу убраться в собственной комнате.

16-летний подозреваемый был задержан, он находится в тюрьме, сообщает WAFF. Его брат был доставлен в госпиталь на вертолёте. Ребёнок в сознании, но его состояние оценивается как критическое.

По словам родственников задержанного, отец и сын поругались из-за нежелания подростка убираться в комнате. В результате школьник решил конфликтную ситуацию с помощью оружия.

Ранее News.ru сообщал, что под Ульяновском школьник зарубил топором всю свою семью, после чего покончил с собой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

 

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