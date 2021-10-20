В США подготовились прививать от COVID-19 детей с пяти лет

Вакцинация детей в возрасте от пяти до 11 лет может начаться в Соединённых Штатах уже в ноябре, сообщили в Белом доме. Планируется, что малыши смогут получить прививку у педиатра, в аптеке или в школе, пишет AP.

Американские регулирующие органы могут одобрить использование препарата от Pfizer на детях такой возрастной группы в течение двух недель. В течение нескольких часов после одобрения регуляторов по всей стране начнутся поставки доз с уменьшенными иглами.

Мы завершаем оперативное планирование, чтобы сделать прививки для детей в возрасте от пяти до 11 лет доступными, простыми и удобными, — рассказал координатор Белого дома по COVID-19 Джефф Зиентс.

Власти США уверены, что начало вакцинации детей не будет выглядеть как развёртывание прививочной кампании, когда из-за нехватки препарата жителям страны приходилось ждать возможности получить вакцину. Сейчас в Соединённых Штатах есть достаточно доз для вакцинации примерно 28 млн детей.

12 октября в Минздраве России опровергли сообщения о начале вакцинации детей и подростков от коронавируса через две недели. В ведомство поступило множество обращений на эту тему, но информация, опубликованная в СМИ, не соответствовала действительности.